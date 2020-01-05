سمكة قرش تقتل رجلا... والجثة مفقودة

التهمت سمكة قرش رجلا خلال ممارسته الغوص بالقرب من إسبرانس قبالة ساحل ولاية أستراليا الغربية.

ووفقا لما نقلته قناة "NBCN"، لم يتم العثور على جثة الرجل إلى الآن.

وأوضح مسؤولن أن الرجل أصيب بجروح قاتلة بعدما نهشته سمكة قرش بيضاء ضخمة، كما أن امرأة على متن القارب عولجت من الصدمة.

وانتشرت طواقم الإنقاذ في المنطقة، وما زال البحث جاريا عن جثة الضحية.

ويعد هذا الهجوم القاتل رقم 16 لأسماك القرش قبالة ساحل ولاية أستراليا الغربية منذ عام 2000.

يذكر أن آخر الهجمات كانت في أبريل/نيسان 2017، حيث لقيت ليتيسيا بروير صاحبة الـ17 عاما مصرعها إثر هجوم من قرش أبيض كبير أثناء ركبوها الأمواج.