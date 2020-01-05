فيديو... بسمة بوسيل عن تامر حسني: لهذا السبب لا ينام

وقالت بسمة: "أرى نجاحي فيه. تامر لا ينام. دائما ما يقول لي لا أريد الموت دون أن يكون أولادي سعداء وفخورين بي".
ويتعاون تامر حسني مع زوجته بسمة بوسيل، حيث تهتم بملابس وشكله الذي يظهر به في الحفلات أو البرامج أو الأعمال الفنية.
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حبيبة قلبي الراقية ربنا يخليكم لبعض تستاهلوا كل خير وربنا يبعد عنكم العين ❤ @bassmaboussel @tamerhosny
وكشف تامر حسني أنه من الممكن أن تقوم بسمة بإخراج فيديو كليب له قريبا، لكنه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل.
وعن عودة بسمة للغناء بعدما قدمت أغنياته بصوتها، قال إنهما يفكران في تقديم أغنية للأطفال، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.
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