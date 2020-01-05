فيديو... بسمة بوسيل عن تامر حسني: لهذا السبب لا ينام

أكدت الفنانة المعتزلة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل، أنها غير نادمة على التضحية بمستقبلها الفني من أجل زوجها الفنان تامر حسني.

وقالت بسمة: "أرى نجاحي فيه. تامر لا ينام. دائما ما يقول لي لا أريد الموت دون أن يكون أولادي سعداء وفخورين بي".

ويتعاون تامر حسني مع زوجته بسمة بوسيل، حيث تهتم بملابس وشكله الذي يظهر به في ‏الحفلات أو البرامج أو الأعمال الفنية‎.‎

وكشف تامر حسني أنه من الممكن أن تقوم بسمة بإخراج فيديو كليب له قريبا، لكنه رفض الإفصاح عن أي تفاصيل.

وعن عودة بسمة للغناء بعدما قدمت أغنياته بصوتها، قال إنهما يفكران في تقديم أغنية للأطفال، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.