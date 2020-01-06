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11:30 06 يناير/ كانون الثاني 2020
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    رامي يوسف جوائز غولدن غلوب

    فائز مصري استثنائي... القائمة الكاملة لجوائز "غولدن غلوب"

    © REUTERS / MIKE BLAKE
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    شهد حفل جوائز "غولدن غلوب" الكثير من المفاجآت، التي كان أبرزها فوز المصري، رامي يوسف بجائزة أفضل ممثل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي.

    وشهدت الاحتفالية غياب راسل كرو، الذي فاز بجائزة أفضل ممثل في سلسلة محدودة، عن دوره في The Loudest Voice، والذي أرجع غيابه إلى الحرائق التي تشهدها بلده أستراليا.

    كما شهدت الاحتفالية أيضا انهمار الدموع من النجم الكوميدي المخضرم توم هانكس، بعد فوزه بجائزة "سيسيل بي ديميل" عن مجمل أعماله.

    وجاء فوز رامي يوسف بجائزة أفضل ممثل في غولدن غلوب مختلفا، خاصة عند استخدام موسيقى فيلم "غريب في بيتي" للموسيقار المصري عمر خيرت، لتقديمه بعد الإعلان عن فوزه.

    وقال الممثل الأمريكي من أصول مصرية، في كلمته بعد إعلان فوزه بالجائزة: "أحمد الله على ذلك الفوز، الله أكبر (باللغة العربية)، وأوجه الشكر لجميع من ساندني".

    وجاءت القائمة الكاملة لجوائز غولدن غلوب على النحو التالي:

    - أفضل فيلم درامي:

    1917

    جنيفر أنيستون جوائز غولدن غلوب
    © REUTERS / MARIO ANZUONI
    جنيفر أنيستون جوائز غولدن غلوب

    -  أفضل فيلم موسيقي/كوميدي:

    Once Upon a Time in Hollywood

    -  أفضل فيلم ناطق بلغة الأجنبية:

    Parasite

    - أفضل ممثلة في فيلم درامي:

    رينيه زيلويجر  (Judy)

    رينيه زيلويجر جوائز غولدن غلوب
    © REUTERS / MARIO ANZUONI
    رينيه زيلويجر جوائز غولدن غلوب

    -  أفضل ممثلة في فيلم غنائي أو كوميدي:

    أوكوافينا (The Farewell)

    - أفضل ممثل في فيلم درامي:

    خواكين فينيكس  (Joker)

    خواكين فينيكس جوائز غولدن غلوب
    © REUTERS / MIKE BLAKE
    خواكين فينيكس جوائز غولدن غلوب

    - أفضل ممثل في فيلم غنائي أو كوميدي:

    تارون إيجرتون  (Rocketman)

    - أفضل ممثل مساعد في السينما:

    براد بيت (Once Upon a Time in Hollywood)

    براد بيت جوائز غولدن غلوب
    © REUTERS / MIKE BLAKE
    براد بيت جوائز غولدن غلوب

    - أفضل ممثلة مساعدة في السينما:

    لورا ديرن (Marriage Story)

    - أفضل مخرج سينمائي:

    سام مينديز (1917)

    - أفضل سيناريو سينمائي:

    كوينتين تارانتينو "Once Upon A Time In Hollywood"

    توم هانكس جوائز غولدن غلوب
    MIKE BLAKE
    توم هانكس جوائز غولدن غلوب

    - أفضل أغنية أصلية:

    "Iam Gonna Love Me Again"  

    - أفضل موسيقى تصويرية:

    (Joker)

    - أفضل فيلم رسوم متحركة:

    Missing Link

    جوائز الدراما:

    - أفضل مسلسل درامي:

    Succession

    - أفضل مسلسل كوميدي/ موسيقي:

    Fleabag

    -  أفضل مسلسل قصير:

    Chernobyl

    ​-  أفضل ممثلة تلفزيونية (دراما):

    أوليفيا كولمان ( The Crown )

    -  أفضل ممثل تلفزيوني (دراما):

    براين كوكس ( Succession)

    -  أفضل ممثلة تلفزيونية (موسيقى – كوميدي):

    فيبي والر بريدج (Fleabag )

    -  أفضل ممثل تلفزيوني (موسيقى – كوميدي)

    رامي يوسف  (Rami)

    ​- أفضل ممثلة في مسلسل قصير:

    ميشيل ويليامز (Fosse/Verdon)

    - أفضل ممثل في مسلسل قصير:

    راسل كرو ( The Loudest Voice)

    - أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي:

    باتريشا أركيت (The Act)

    سلمى حايك جوائز غولدن غلوب
    © REUTERS / MARIO ANZUONI
    سلمى حايك جوائز غولدن غلوب

    - أفضل ممثل مساعد في عمل درامي:

    ستيلان سكارسجارد ( Chernobyl)

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    براد بيت, توم هانكس, راسل كرو, حفل توزيع جوائز غولدن غلوب, غولدن غلوب
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