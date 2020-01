فائز مصري استثنائي... القائمة الكاملة لجوائز "غولدن غلوب"

وشهدت الاحتفالية غياب راسل كرو، الذي فاز بجائزة أفضل ممثل في سلسلة محدودة، عن دوره في The Loudest Voice، والذي أرجع غيابه إلى الحرائق التي تشهدها بلده أستراليا.

كما شهدت الاحتفالية أيضا انهمار الدموع من النجم الكوميدي المخضرم توم هانكس، بعد فوزه بجائزة "سيسيل بي ديميل" عن مجمل أعماله.

وجاء فوز رامي يوسف بجائزة أفضل ممثل في غولدن غلوب مختلفا، خاصة عند استخدام موسيقى فيلم "غريب في بيتي" للموسيقار المصري عمر خيرت، لتقديمه بعد الإعلان عن فوزه.

وقال الممثل الأمريكي من أصول مصرية، في كلمته بعد إعلان فوزه بالجائزة: "أحمد الله على ذلك الفوز، الله أكبر (باللغة العربية)، وأوجه الشكر لجميع من ساندني".

وجاءت القائمة الكاملة لجوائز غولدن غلوب على النحو التالي:

- أفضل فيلم درامي:

1917

© REUTERS / MARIO ANZUONI جنيفر أنيستون جوائز غولدن غلوب

- أفضل فيلم موسيقي/كوميدي:

Once Upon a Time in Hollywood

- أفضل فيلم ناطق بلغة الأجنبية:

Parasite

- أفضل ممثلة في فيلم درامي:

رينيه زيلويجر (Judy)

© REUTERS / MARIO ANZUONI رينيه زيلويجر جوائز غولدن غلوب

- أفضل ممثلة في فيلم غنائي أو كوميدي:

أوكوافينا (The Farewell)

- أفضل ممثل في فيلم درامي:

خواكين فينيكس (Joker)

© REUTERS / MIKE BLAKE خواكين فينيكس جوائز غولدن غلوب

- أفضل ممثل في فيلم غنائي أو كوميدي:

تارون إيجرتون (Rocketman)

- أفضل ممثل مساعد في السينما:

براد بيت (Once Upon a Time in Hollywood)

© REUTERS / MIKE BLAKE براد بيت جوائز غولدن غلوب

- أفضل ممثلة مساعدة في السينما:

لورا ديرن (Marriage Story)

- أفضل مخرج سينمائي:

سام مينديز (1917)

- أفضل سيناريو سينمائي:

كوينتين تارانتينو "Once Upon A Time In Hollywood"

MIKE BLAKE توم هانكس جوائز غولدن غلوب

- أفضل أغنية أصلية:

"Iam Gonna Love Me Again"

- أفضل موسيقى تصويرية:

(Joker)

- أفضل فيلم رسوم متحركة:

Missing Link

جوائز الدراما:

- أفضل مسلسل درامي:

Succession

- أفضل مسلسل كوميدي/ موسيقي:

Fleabag

- أفضل مسلسل قصير:

Chernobyl

​- أفضل ممثلة تلفزيونية (دراما):

أوليفيا كولمان ( The Crown )

- أفضل ممثل تلفزيوني (دراما):

براين كوكس ( Succession)

- أفضل ممثلة تلفزيونية (موسيقى – كوميدي):

فيبي والر بريدج (Fleabag )

- أفضل ممثل تلفزيوني (موسيقى – كوميدي)

رامي يوسف (Rami)

Mid North Coast artist Russell Crow wins Golden Globe and speaks out on fires and climate change https://t.co/ZS0SV4WnZD — Arts Mid North Coast (@ArtsMNC) January 6, 2020

​- أفضل ممثلة في مسلسل قصير:

ميشيل ويليامز (Fosse/Verdon)

- أفضل ممثل في مسلسل قصير:

راسل كرو ( The Loudest Voice)

- أفضل ممثلة مساعدة في عمل درامي:

باتريشا أركيت (The Act)

© REUTERS / MARIO ANZUONI سلمى حايك جوائز غولدن غلوب

- أفضل ممثل مساعد في عمل درامي:

ستيلان سكارسجارد ( Chernobyl)