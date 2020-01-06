"بمنتهى الأسف"... أصالة تعلن "نبأ صادم" لجمهورها

وكتبت أصالة: "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيا عن والد أبنائى (آدم وعلي)، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولن يثنيني هم على إتمام عملي بالشكل المشرف، ولطالما قلوبكم الطيبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جداً، سأبقى دائماً أصالة المخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كل جهدي بأن يوازي طموحكم بي، هذا قدر من رب العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

وكانت الشكوك تحوم حول انفصال الفنانة من سلسلة تصرفات، بدايتها حين تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا لأصالة، وهي تبكي على خشبة المسرح في الرياض، خلال غنائها أغنيتها "ذاك الغبي".

وعادت أصالة من جديد لتثير الانتباه بتصرف جديد، فبعد سلسلة من الكليبات الغنائية التي قدمتها أصالة مع زوجها المخرج طارق العريان على مدار سنوات ماضية، قررت أخيرا التخلي عنه في كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "شامخ"، والذي تستعد لطرحه قريبا.