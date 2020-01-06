سر موسيقى "الكاميرا في الملعب" في فوز رامي يوسف بـ"غولدن غلوب"

لفت انتباه الكثير من متابعي حفل جوائز "غولدن غلوب" ظهور موسيقى برنامج "الكاميرا في الملعب"، خلال تسليم الفنان مصري الأصل، رامي يوسف جائزة أفضل ممثل عن مسلسل كوميدي في جوائز "غولدن غلوب".

ويظهر في مقطع الفيديو الخاص بتسليم الجائزة، أنه خلال صعود رامي يوسف إلى خشبة المسرح، تم تشغيل موسيقى برنامج "الكاميرا في الملعب" للفنان هاني شنودة.

وتداول عدد كبير من من النشطاء مقطع الفيديو، من دون معرفة سر ظهور المقطع، وهو ما أرجعه البعض إلى حنين الفنان مصري الأصل إلى الأجواء المصرية.

Ramy dropping an Allahu Akbar at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/z3TM9YELw7 — Nooruddean (@BeardedGenius) January 6, 2020

​ولفت موقع "في الفن" إلى أن سر تشغيل موسيقى "الكاميرا في الملعب" لهاني شنودة وفرقة المصريين، هو أن رامي يوسف نفسه استعان بتلك الموسيقى في أحداث مسلسله "رامي" الذي نال عنه الجائزة.

واستعان رامي يوسف في المسلسل أيضا بمقطوعات أخرى لفرقة المصريين وأغان شهيرة لعبد الحليم حافظ وحميد الشاعري، ضمن الموسيقى التصويرية للمسلسل.

Congratulations to Ramy Youssef (@ramy) - Best Performance by an Actor in a Television Series - Musical or Comedy - Ramy. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/idWiAoA3Kk — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

​وسعى المسلسل لاستخدام تلك الموسيقى إلى نقل شعور الشاب الصغير المهاجر في البيئة الجديدة كليا عليه.

ويروي الموسم الأول من مسلسل "رامي" بطريقة كوميدية، قصة الصراع الفكري والاجتماعي الذي تعاني منه أسرة مصرية انتقلت للعيش في أمريكا، من خلال شخصية الشاب الصغير "رامي".

وتم عرض مسلسل "رامي" في شهر أبريل/نيسان الماضي، وعرض على شبكة "هولو" الأمريكية، التي وقعت عقدا لإنتاج موسم ثاني من المسلسل بعد النجاح الكبير للموسم الأول.