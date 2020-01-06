بعد نانسي عجرم... فنانة مشهورة أخرى تتعرض للسرقة

وذكرت الفنانة مي على التواصل الإجتماعي أن الحادثة وقعت أثناء توجهها إلى منزل والدتها في منطقة ذوق مكايل بصحبة إبنها صباح اليوم الاثنين، وسرق أموالا من حقيبتها وترك السيارة وفر إلى جهة مجهولة، وفقا لبوابة الجمهورية الإلكترونية المصرية.
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— May Matar (@MayMatar) January 5, 2020
وقالت مي: "لاحظت في البداية أن هناك سيارة تطاردني، فحاولت تضليلها عبر الدخول في طرق فرعية، إلا أن سائق السيارة غافلني، وقطع الطريق أمامي، ونزل مسرعا من سيارته وتقدم باتجاه سيارتي وفتح الباب، وناداني باسمي طالبا مني الخروج من السيارة، وتمكنت من إخراج ابني والركض باتجاه الغابة حيث اختبأت واتصلت بعائلتي.
وأضافت مطر أنه عند حضور العائلة إلى المكان، تبين أن السارق سرق المبلغ الموجود في حقيبتها وفر تاركاً السيارة، قائلة: "لهجة السارق مجهول الهوية، غريبة، تدل ربما على أنه من شمال لبنان أو من جنسية عربية"، على حسب تعبيرها.
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