طاقم كامل ينتقل لإنقاذ بقرة عالقة بمنحدر مرتفع في الجزائر... صور

تمكن أفراد من الدفاع المدني الجزائي من إنقاذ بقرة كانت عالقة في أحد الوديان بولاية جيجل شرقي الجزائر.

وتدخلت الوحدة الثانوية للدفاع المدني مدعومة بفرق التدخل الخاصة بالأماكن الوعرة لإنقاذ بقرة عاقلة في منحدر يزيد عن 50 مترا بدائرة الشقفة بمحافظة جيجل شرقي البلاد.

وأظهرت الصور كيف تمكن الأعوان من إخراج البقرة من المنحدر باستخدام الأسلاك والمعدلات اللازمة لمثل هذه العمليات المعقدة.