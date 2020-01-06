ريهام سعيد تعود إلى موضوع السمنة وتثير الجدل...فيديو

عادت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد لاستكمال مبادرتها لمحاربة "السمنة" رغم توقف برنامجها منذ 4 أشهر على خلفية هجومها على أصحاب السمنة واعتبارهم عبئا على الدولة.

وظهرت سعيد في مقطع فيديو نشرته عبر قناتها على "يوتيوب"، في أحد المستشفيات مع عدد من سيدات متحدي السمنة موضحة أنها تستكمل الخير الذي بدأته رغم توقف البرنامج.

وتابعت "عملنا خير أكتر مما كان في البرنامج، دي مبادرة ولازم الناس تفهم إن التخنة حاجة وحشة ولازم نتخلص منها وهي خطر وتؤدي للوفاة".

وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت إدارة شبكة قنوات الحياة توقف برنامج صبايا ومقدمة البرنامج ريهام سعيد وذلك على خلفية ما أثير حول حلقة السمنة.