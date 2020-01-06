عدد قياسي للسياح في إسرائيل

أعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن البلاد استقبلت عددا قياسيا من السياح في 2019.

وأضافت وزارة السياحة أن أعداد السياح الذين زاروا إسرائيل العام الماضي ارتفعت بنسبة 10.6% بالمئة لتصل إلى 4.55 مليون.

وبلغت إيرادات السياحة 22 مليار شيكل ما يعادل نحو (6.3 مليار دولار).

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، قد يتباطأ النمو في 2020 بسبب تخفيضات الإنفاق على الإعلانات للترويج لإسرائيل كمقصد سياحي.

وظلت الولايات المتحدة في صدارة الدول التي جاء منها السياح إلى إسرائيل في 2019، بزيادة بلغت 7% ما يعادل نحو 890 ألف زائر، تلتها فرنسا وروسيا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.

يذكر أن أعداد السياح من الصين قفزت بنسبة 49%، لتصل إلى نحو 156 ألف.