بعد مسيرة استمرت 33 عاما... تكريم موزع صحف في الإمارات

حرصت بلدية عجمان في الإمارات العربية المتحدة، على تكريم موزع الصحف عبد الرحمن، عقب مسيرة استمرت 33 عاما.

وقرر عبد الرحمن العودة إلى بلاده، عقب أعوام قضاها في توزيع الصحف، وكان يعرف عنه الابتسام وبشاشة الوجه، بحسب ما ذكر الحساب الرسمي للبلدية.

#عبدالرحمن_موزع_الصحف 🗞



عرف بحبه لعمله فقد كان يوزع الابتسامات قبل أن يوزع الجرائد ليعمل على مدار 33 عامًا كادحًا في بلاد الخير، لكن للأسف اليوم قدمه تخذله ليكون غير قادر على اكمال مسيرة العطاء، فيودعنا بابتسامة ونودعه بقلوب تتمنى له حياة في بلاده حافلة بالمحبة والسرور 🧡☺️ pic.twitter.com/wujsZqrvIK — بلدية عجمان (@AjmanMun) December 31, 2019

وأكدت بلدية عجمان أنها ودعت العامل عبد الرحمن، وقبلت استقالته بسبب إصابة تعرض لها في قدمه ليكون غير قادر على إكمال مسيرته.

ونشرت البلدية مقطع فيديو لتكريم عبد الرحمن ووداعه، متمنية له حياة سعيدة في بلاده.