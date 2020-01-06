الحكم على "متوحش جنسي" ضحاياه 48 رجلا

أصدرت محكمة بريطانية حكمها بسجن رجل مدى الحياة، عقب إدانته بارتكاب 159 مخالفة جنسية، بينها 136 حالة اغتصاب.

وتمت إدانة رينهارد سيناغا باستدراج 48 رجلا من أمام ملاه ليلية بمدينة مانشستر إلى بيته، كما قام بتخديرهم والاعتداء عليهم وتصويرهم.

وأعلنت الشرطة أن لديها أدلة على أن سيناغا، صاحب الـ36 عاما، استهدف 190 ضحية على الأقل ليصدر حكم بأن يقضي المتهم ما لا يقل عن 30 عاما في السجن.

وكان المتهم يقضي بالفعل حكما بالسجن 20 عاما على الأقل بعد إدانته في محاكمتين سابقتين أجريتا عام 2018، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

[Video] Siapakah Reynhard Sinaga?



Reynhard adalah seorang warga Indonesia yang baru dijatuhi hukuman seumur hidup setelah dinyatakan bersalah melakukan perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris. Nyaris 160 dakwaan dijatuhkan, menurut jaksa. pic.twitter.com/dZxqGAsMfG — BBC News Indonesia (@BBCIndonesia) January 6, 2020

و أُدين الشاب، ذو الأصول الإندونيسية، بارتكاب 136 عملية اغتصاب، والقيام بثماني محاولات للاغتصاب، و14 عملية اعتداء جنسي، ضد ما مجموعه 48 ضحية.

وقالت القاضية، سوزان غودارد، عن المتهم إنه "متوحش جنسي شرير افترس شبابا لم يريدوا أكثر من الاستمتاع بليلة مع أصدقائهم".

وأكد العديد من الضحايا أن الاعتداءات تركت أثرا كبيرا على نفسيتهم، وقد ألقي القبض على المتهم عام 2017 حين استيقظ أحد ضحاياه أثناء اغتصابه وتشاجر مع سيناغا ثم اتصل بالشرطة.

وتعتقد الشرطة البريطانية أن سيناغا نفذ عمليات الاغتصاب خلال عشر سنوات، وقد وصل المحققون بالفعل إلى عشرات الضحايا.