فيديو... سقوط عجلة طائرة أثناء إقلاعها

سقطت إحدى عجلات طائرة تابعة لشركة طيران كندية خلال إقلاعها من مطار مونتريال الدولي، ما أجبر قائدها على العودة.

وكانت طائرة الرحلة رقم 8684 التابعة لشركة "إير كندا إكسبرس" قد أقلعت، قبل أن تفقد إحدى عجلاتها.

ولم يتعرض أي راكب للأذى أثناء هبوطها مجددا، وفقا لما ذكرته قناة "NBCN" الأمريكية.

وقام أحد الركاب بتوثيق لحظة سقوط العجلة، وعلى الرغم من أن الطائرة هبطت بسلام تم استدعاء سيارات الطوارئ كإجراء احترازي.