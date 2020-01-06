بعد منعها من السفر... قرار جديد بشأن دنيا بطمة

قررت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، رفع قيمة الكفالة المالية التي فرضت على الفنانة المغربية دنيا بطمة إلى 500 ألف درهم مغربي، وذلك بعد تورطها في قضية تشهير نفسها بحساب، الذي يفضح الحياة الخاصة لبعض الفنانين والمشاهير.

ونقل موقع "هيسبريس" المغربي، أن محكمة الاستئناف بمراكش، قضت صباح اليوم الاثنين، برفع الكفالة المالية لدنيا بطمة إلى 50 مليون سنتيم، ورفع قيمة الكفالة أيضا بالنسبة لشقيقتها ابتسام بطمة إلى 30 مليون سنتيم.

واتخذت القضية أبعادا أخرى بعد أن ثبتت محكمة الاستئناف على قرار المحكمة الابتدائية الإبقاء على قرار المنع من السفر، وسحب الجواز من الشقيقتين، خاصة بعد ظهور تفاصيل جديدة في القضية التي أصبحت قضية رأي عام.

بالإضافة لتسجيل شكوى جديدة من قبل الإعلامية المغربية مريم سعيد ضد بطمة ومن معها في قضية حساب "سناب شات"، الذي أثار جدلا واسعا، بسبب ما سببه من مشاكل أسرية ومهنية لعدة شخصيات فنية وهامة.