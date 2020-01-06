الشباب تسببوا في 44% من الحوادث المرورية في أبو ظبي

كشفت إحصائية في أبو ظبي أن الشباب تسببوا في نحو 44% من عدد الحوادث المرورية خلال العام 2018.

وقالت شرطة أبو ظبي حسبما نقل موقع "البيان" الالكتروني، أن الانحراف المفاجئ، والإهمال وعدم الانتباه، والسرعة الزائدة، من أبرز الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث المرورية.

وأشارت الشرطة إلى أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، ودخول طريق رئيسة دون التأكد من خلوها، بالإضافة إلى انفجار الإطارات، وراء العديد من الحوادث المرورية البليغة.

وأكدت شرطة أبوظبي على الجهود المبذولة من خلال الخطة الاستشرافية لتطوير أنظمة السلامة المرورية، منها حملة "درب السلامة" وما حققته من خلال الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية، بالإضافة لتنفيذ خطط استباقية خلال الأحوال الجوية المتغيرة بخفض السرعات بما يتوافق مع مستوى الرؤية الأفقية.