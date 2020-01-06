الموت يفجع الفنانة المصرية نادية لطفي

تسبب الموت في فاجعة للفنانة المصرية نادية لطفي، بعد وفاة دينا أباظة، زوجة نجلها أحمد اليساري.

وأعلنت صفحة تحمل اسم نادية لطفي، هذا الخبر، وكتبت: "انتقلت إلي رحمة الله تعالي دينا أباظة حرم أحمد البشاري نجل الفنانة القديرة السيدة نادية لطفي".

وبحسب موقع "في الفن" أعلن الحساب موعد ومكان العزاء، وقال: "موعد العزاء غدا الثلاثاء 7 يناير/ كانون الثاني، بمسجد الشرطة الشيخ زايد".

يذكر أن الفنانة المصرية نادية لطفي احتفلت مع عدد من نجوم ومشاهير الوسط الفني بعيد ميلادها، وذلك بعد وعكة صحية كانت تعرضت لها مؤخرا.

ولفت الموقع إلى قول نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، أن نادية لطفي خضعت لعملية جراحية بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي، وحالتها مستقرة بشكل كبير.

وقال الموقع إن البروفيسور جوزيف إسكندر، تولى إجراء الجراحة لها، وهو طبيب مصري ألماني يأتي بزيارات خاصة إلى مصر لإجراء جراحات أو الكشف على حالات معينة ثم يعود إلى ألمانيا.