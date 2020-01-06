أول ظهور إعلامي لوالد نانسي عجرم... يكشف تعرضها لانهيار عصبي.. فيديو

علق نبيل عجرم، والد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على حادثة السطو، الذي تعرضت له ابنته في منزلها، وذلك في أول ظهور له عقب الحادث.

وقال والد الفنانة اللبنانية في تصريحات لقناة "LBCI Lebanon"، اليوم الاثنين: "تعرضت ابنتي لانهيار عصبي كما أصبحت نفسية زوجها فادي سيئة للغاية".

View this post on Instagram @nancyajram #LBCI #LBCINews #LBCILebanon A post shared by LBCI Lebanon (@lbcilebanon) on Jan 5, 2020 at 12:09pm PST

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في "نيو سهيلة" في لبنان، تعرضت لحادث، فجر أمس الاثنين، أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية.

وتواصل السلطات اللبنانية التحقيق في الحادث، الذي تقول تقارير أمنية، أن زوج نانسي عجرم، قتل الشخص، الذي اقتحم الفيلا، لمحاولة سرقتها، بينما تشير تقارير إخبارية أخرى إلى أن هناك رواية أخرى للحادث، ربما تكشف عنها التحقيقات، وتزعم أن الرجل كان يعمل لدى العائلة في وقت سابق.