تطورات جديدة في قضية وفاة طالب على يد زميله بالسعودية

أيدت المحكمة الجزائية في جدة، تنازل أسرة طالب الصف الأول في متوسطة أبي ذر الغفاري بجدة حسين عسيري والذي توفي قبل 3 أشهر في حادث تدافع مع زميله في الفصل، لينتهي بذلك الحق الخاص في القضية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "تواصل" السعودية، أوقفت الجهات المختصة الطالب المتسبب في دار الملاحظة بجدة فور الحادثة، بينما تستكمل حاليا الإجراءات النظامية بين الجهات المختصة لإبلاغ الدار بإطلاق سراحه.

ومن المتوقع أن يتم إخلاء سبيل الطالب خلال الساعات المقبلة، عقب صدور صك شرعي يثبت التنازل وإنهاء الحق الخاص.

ووافقت أسرة الطالب المتوفى على "التنازل لوجه الله تعالى استجابة للجهود التي بذلها المصلحون".

وقال والد الطالب حسن علي عسيري المتوفى في مدرسة أبي ذر الغفاري، إنه تنازل "طلبا للأجر والثواب من الله تعالى، مؤكدا أن ما حدث قضاء وقدر".

وقاد مدير ثانوية الأمير فواز في جدة زهير الغامدي مع فريق صلح مفاوضات ناجحة انتهت إلى إقناع أسرة الطالب المتوفى بالتنازل عن الطالب المتسبب في الوفاة.