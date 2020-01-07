"إيكيا" تدفع 46 مليون دولار لأسرة فقدت طفلها بعد سقوط خزانة فوقه

تمكنت شركة "إيكيا" السويدية من الحصول على تسوية قانونية ستدفع بموجبها 46 مليون دولار لعائلة أمريكية كانت قد فقدت طفلها بعد سقوط إحدى خزانات الشركة عليه في غرفته.

توصلت الشركة السويدية الى تسوية قضائية أعلن عنها محامو والد الطفل لمتوفي من كاليفورنيا.

ويعتقد محامو العائلة بأن هذه التسوية هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة في قضايا القتل الخطأ للأطفال.

من جهته المتحدث باسم الشركة السويدية قال إن أي تسوية لا يمكن أن تغير الأحداث المفجعة التي أتت بنا إلى هنا، نشعر بالامتنان للعائلة ولكل من يشملهم الأمر، لوصول هذا النزاع إلى حل.

والدة الطفل قالت إن طفلها كان سيتم عامه الخامس في أبريل/ نيسان القادم، ولم نتوقع أن يستطيع طفل بعمر السنتين من تحريك خزانة طولها 76 سنتيمتر وتنقلب عليه وتخنقه، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يذكر أن الطفل توفي بعد أن وقعت خزانة من 3 أدراج عليه، لتقوم الشركة لاحقا بإتلاف 420 ألف قطعة من هذا الأثاث بعد الحادثة، تمت إعادتهم لها.