قرار النيابة العامة بخصوص زوج نانسي عجرم

أفادت وسائل إعلام لبنانية محلية، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة الاستئناف في جبل لبنان، قررت الإفراج عن زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم، بعد اطلاعها على كل الملفات وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة، وتأكدها بأن ما قام به كان دفاعا مشروعا عن النفس.

وقرر النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أن يتابع قاضي التحقيق ملف القضية.

إخلاء سبيل الطبيب #فادي_الهاشم زوج الفنانة #نانسي_عجرم@nancyajramhttps://t.co/kAdpEjxEPC — AlJadeed فنّ (@aljadeedfan) January 7, 2020 وأصدرت المحكمة ذاتها، يوم الأحد، قرارا بتوقيف فادي الهاشم، إثر تبادل إطلاق النار بينه وبين ملثم من الجنسية السورية دخل الفيلا التي يقيم مع زوجته نانسي، في نيو سهيلة في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

تخلية زوج الفنانة نانسي عجرم فادي الهاشم بعد الاستماع إلى إفادته https://t.co/zwBqCVY0Tw — Annahar (@Annahar) January 7, 2020

ويذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم تعرض للاقتحام، فجر الأحد من قبل شاب مسلح سوري يدعى، محمد حسن الموسى، من مواليد عام 1989 بهدف السرقة، لكنه فوجئ بزوجها، الذي أطلق عليه النار بعد أن حاول التسلل داخل غرفة أطفالها.

وأعربت نانسي عجرم في وقت سابق عن غضبها من توقيف زوجها، قائلة: "فادي الهاشم أنبل إنسان بما فعله لحماية بيته وعائلته ويجب الإفراج عنه بسرعة".