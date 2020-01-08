كلب معاق يهجر من قبل صاحبته وينال إعجاب الملايين... فيديو

وبفضل مقطع الفيديو تمكن حماة الحيوانات من تعقب الكلب، ويريد العديد من الأشخاص تبنيه الآن.

Ejemplo práctico de lo que es ser un reverendo hijo de put@ viralicen pic.twitter.com/2ojQmedXkv — Bernardo Seguí (@EduardoSegu3) January 4, 2020

وقامت المرأة بإخراج كلبين من سيارتها ثم سمحت للكلب الأول بالعودة إلى السيارة، تاركة الكلب الثاني على الرصيف.

وتداول المستخدمون مقطع الفيديو على نطاق واسع ما سمح لحماة الحيوان بالعثور على الكلب وتحديد تفاصيل ما حدث.

اتضح أن الكلب تم التخلي عنه مرتين في نفس اليوم: أولاً من قبل المرأة في الفيديو، ثم من قبل زوجها الذي تعرف عليه الكلب في الشارع. أما بالنسبة لضمور ساقيه الأمامية، فإن الأطباء البيطريين يعتقدون أنه تشوه خلقي. ومع ذلك، يبلغ الكلب عامين من العمر.

ووفقا للمسؤولين فإن الكلب الآن في أمان وينتظر التبني.