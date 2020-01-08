تامر حبيب يكشف سر علاقته بيسرا

استضاف الكاتب والسيناريست تامر حبيب عددا من المشاهير في برنامجه "ليل داخلي" وتحدث مع الضيوف عن مدى حبهم للسينما.

وكشف حبيب أن شغفه بالسينما بدأ مع فيلم "خلي بالك من زوزو" وأنه كان محظوظا أنه بدأ مع سعاد حسني وصلاح جاهين وحسن الإمام.

وأضاف حبيب، "أول مسلسل كتبته "خاص جدًا" كان بطولة يسرا وأول أغنية كتبتها "3 دقات" شاركت في غنائها، لذلك هي وش السعد عليا".

كما قالت الفنانة يسرا: "أن هناك علاقة حب وصداقة تجمعني بحبيب لا أستطيع تغيير كلمة واحدة من كلماته خاصة في الأغاني، ومن أكثر الأعمال السينمائية التي أحبها كل أفلام فاتن حمامة وخصوصًا "إمبراطورية ميم"".

وتابعت يسرا "مشهد الرقصة في فيلم حدوتة مصرية هو من تنفيذ يوسف شاهين قال لي اعملي كده بالضبط وخرج بهذه البراعة مع الراحل نور الشريف".