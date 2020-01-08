"مجزرة للإبل".. دولة تقرر إعدام 10 آلاف جمل

ابتداء من اليوم، الأربعاء، سيتعرض حوالي 10 آلاف جمل لإطلاق النار والقتل في مناطق شمال غرب أستراليا، بسبب الجفاف الشديد الذي يهدد السكان الأصليين.

وقرر المسؤولين والسكان المحليين في مناطق الشمال الغربي من أستراليا والتي تعاني من جفاف إعدام الجمال، والذي سيبدأ اليوم بالاستعانه بمروحيات في عملية ستستمر لخمسة أيام.

Thousands of camels in Australia will soon be killed because they drink too much water. So sad 💔💔https://t.co/RJlWpdI2bt — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) January 6, 2020

وأعلنت الحكومة المحلية في مذكرة لها نشرت على "فيسبوك" أنّ "مجموعات كبيرة للغاية تضغط على السكان وتسبب نقصا وشحا أثناء بحثها عن المياه".

وأضافت الحكومة المحلية في بيانها "في ظل الظروف الراهنه وما تعانيه البلاد من جفاف يعدد المجتمعات فإنه يلزم التحكم بأعداد الإبل".

Horrific, surely the Australian camel population could be controlled humanly ( https://t.co/1ZF11os7Rz )



10,000 camels in Australia to be shot because they drink too much waterhttps://t.co/2kSRK5i7Gt @Independent #Australia 🇦🇺 🐪 🐪 pic.twitter.com/exz3vGEuW7 — 🌎Animal Watch🌍 (@Animal_Watch) January 7, 2020

وبحسب "سي إن إن" سينفذ هذه العمليات رماة على دراية عالية بفنون الأسلحة، ومعرض حوالي 10 آلاف جمل للقنص خلال الأيام القادمة.

وبحسب الصحف المحلية فقد انتشرت المخلوقات البرية في بحثها عن المياه بعد أن تعرضت الكثير من الغابات للاحتراق، وأن الحيوانات تهدد المنازل وتدور حول البيوت في محاولة للحصول على المياه من خلال مكيفات الهواء.

The Australian gov't must respecs the rights of innocent creatures (Camels), a Camel is a domestic & peacefull animal which is not putting a danger the lifes of human being. Millions of camels living in Australia have been illegally kidnaped by Britain colony in 18th century. pic.twitter.com/GNkaYdFkIQ — WARIYE FAYSAL SHILAABO (@Ona1983Faysal) January 8, 2020

وواجه القرار موجة صاخبة من الانتقادات التي اعتبرت أن هذه الحوانات لا ذنب لها في الحرائق، وأن الحكومة كانت غائبة عند حدوث الحرائق وتوسعها لتلتهم كامل البلاد.

SORRY to say but Australia getting sympathy for all the animals in danger Coz of fire.But whn nature is NOT being harsh that time Aus was always harsh towards Animals.Even NOW they ARE. Hypocrisy. What wrong hv these Camels done? What wrong did Kangaroos do when thr was NO fire? pic.twitter.com/9ixLm1y7zb — Nitu (@nitu_butterfly) January 7, 2020

ويعيش في المنطقة التي ستنفذ فيها عمليه الإعدام بحق الجمال حوالي 2300 شخصا فيما يقدر عدد الإبل في أستراليا بمليون رأس.

وتشير التقديرات إلى أن مئات الملايين من الحيوانات قد لقوا حتفهم بسبب الحرائق التي أصبحت في السنوات الأخيرة أكثر حدة وتدميرا، وهي مشكلة تفاقمت بسبب تغير المناخ، ويخشى الباحثون من أن هذا المعدل قد يزداد مع استمرار كارثة الحرائق.