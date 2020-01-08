نانسي عجرم توجه رسالة لأهل لص قتله زوجها... ونشر فيديو جديد للواقعة

أكدت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، أن زوجها فادي الهاشم، لم يكن أمامه خيار سوى إطلاق النار على لص ملثم اقتحم منزلهما.

وقالت نانسي عجرم في مؤتمر صحفي، إن زوجها ظل يستقبل تهديدات على مدار سبع دقائق متواصلة بإطلاق النار، كما طلب اللص منه أن ينادي زوجته وأبنائه وألا يتحرك من مكانه ويستسلم له.

وطالبت نانسي رسالة من ينتقدون موقف زوجها، بأن يضعوا أنفسهم محله في هذه اللحظات الصعبة، مؤكدة أنه في النهاية أب ولا يود الإيذاء لعائلته.

View this post on Instagram #LBCI #LBCIVideos #LBCINews @nancyajram A post shared by LBCI Lebanon (@lbcilebanon) on Jan 7, 2020 at 12:02pm PST

وتقدمت نانسي بواجب العزاء لأهل القتيل، مؤكدة أنها وفادي لم يرغبان في أن تتطور الأمور لهذا الحد، نافية أن يكون اللص سبق له العمل في منزلها.

وعن أصابة ساقها، أوضحت نانسي أنها من هول الموقف، اكتشفت وجود الدماء ‏على ساقها، لكنها لا تعرف كيف ولا متى أصيبت.‏