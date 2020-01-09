روبوت يصنع البيتزا أغرب ابتكارات معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا... فيديو

اتجهت أنظار عشاق التكنولوجيا إلى معرض لاس فيغاس السنوي للتكنولوجيا، حيث تم الكشف من خلال المعرض عن العديد من الابتكارات التكنولوجية الحديثة.

فكما هو منتظر في كل عام، تتنافس أشهر الشركات العالمية في الكشف عن أهم الابتكارات التكنولوجية الحديثة، من بوابة معرض لاس فيغاس، وجاء في مقدمتها لهذا العام روبوت لصنع البيتزا وميزة جديدة لمساعد غوغل الصوتي، وأول سيارة أجرة طائرة في العالم.

وكشفت شركة "Picnic"، عن نظام صنع البيتزا الأوتوماتيكي الذي يمكنه تجميع الفطائر وطهيها بسرعة بأقل بكثير من البشر، حيث أن النظام الذي يتكون من ثلاث لوحات صغيرة مدمجة يتم تجميعها لتشكيل حزام ناقل قادر على أخذ عجينة بيتزا مسبقة الصنع، وتزيينها بالطبقة المناسبة من الإضافات، ثم طهيها.

وبحسب صحيفة " geekwire" الأمريكية، فإن ما هو مميز جدًا في هذا الروبوت ليس صناعة البيتزا بدون أي مساعدة بشرية، بل السرعة التي تعمل بها.

قال كلايتون وود رئيس مجلس الإدارة: "يمكن أن ينتج الروبوت 300 بيتزا بحجم 12 بوصة كل ساعة عند السعة القصوى"، مضيفًا: "فإن هذا المعدل يفوق بسهولة معدات البيتزا التقليدية التي عادة ما تنتج فقط حوالي 250 بيتزا في اليوم الواحد".

وقال وود: "في صناعة الخدمات الغذائية هناك نقص هائل في العمالة على مستوى العالم لا يمكن لأحد أن يحصل على ما يكفي، وعندما لا يكون لديك ما يكفي من العمال في كثير من الأحيان، يصبح لديك عمال جدد قليلة التدريب".

وأضاف وود: "في إعداد البيتزا، يستغرق الأمر بعض التدريب للحصول على الوصفة والنسب الصحيحة، وإذا كنت علامة تجارية، عند وضع نسب خاطئة ، فأنت لا تصنع البيتزا التي تحمل علامة تجارية".