طريقة جديدة للتسوق باستخدام الحمض النووي

ابتكرت شركة "دي إن إي نادج" طريقة جديدة للتسوق من البقالة من خلال تحديد الطعام الصحي المناسب لكل شخص باستخدام حمضه النووي.

وتجري الشركة اختبار الحمض النووي للعملاء بواسطة اللعاب، لتعرض لهم أفضل المنتجات الصحية، على أساس التركيب الجيني للجسم، بحسب صحيفة "سي نيت".

فمثلا، إن النتائج أظهرت عددا من الجينات المرتبطة بارتفاع الكولسترول وارتفاع ضغط الدم، من المتوقع أن الشخص لا تناسبه كميات كبيرة من الملح، وهكذا فإن الفول السوداني المحمص الجاف لن يكون وجبة خفيفة صحية.

وتختار الشركة الأطعمة باستخدام سوار خاص للمعصم، وفقا لحالته الصحية، وتخبره بالأطعمة التي يجب عليه تجنبها، حيث يظهر السوار ضوءا أخضر، إذا كان المنتج مفيدا للمتسوق، ويظهر الضوء الأحمر إذا كان المنتج ضارا على المدى الطويل.

كما يتيح تطبيق الهاتف الذكي المرتبط بمعصمه بدائل صحية عند ظهور الضوء الأحمر، وتختبر الشركة، الفكرة في لندن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وقررت إطلاقها في الولايات المتحدة خلال عام 2020.