معركة شرسة بين سلطعون وإنقليس وأخطبوط من أجل البقاء... فيديو

خلال رحلة البحث عن الطعام التي لا يتجاوز طولها أمتار قليلة، يخوض "السلطعون" معركة بقاء مع اثنين من أشرس أعدائه.

ويعتمد السلطعون على القفز من صخرة لصخرة لجمع الطحالب العالقة، وفي بعض الأحيان يضطر لطول المسافة أن يهبط في المياه ويقطع جزءا من المسافة سباحة.

وجود السلطعون في المياه يجعله هدفا لسمكة الإنقليس التي تمتلك فكاً يؤهلها لطحن القشرة الخارجية الصلبة للكابوريا بكل سهولة.

وفي حال نجح السلطعون في الهروب من فك الإنقليس، تجد على اليابسة العدو الخطير الآخر، وهو الأخطبوط.

الأخطبوط يمتلك القدرة على الإمساك بالسلطعون بإحكام بفضل مجساته، قبل أن يرسله لفمه الذي يشبه منقار الطيور الجارحة، والذي بدون شك لديه القدرة على الفتك بالسلطعون بكل سهولة.