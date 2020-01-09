رجل يتحول إلى رسام موهوب بعد إصابته في الدماغ... صور

تحول رجل أمريكي في حادثة غريبة إلى فنان يتمتع بقدارت مدهشة على الرسم بعد إصابته في الدماغ إثر حادث سير ودخوله في غيبوبة لعدة أشهر.

وكان "سكوت ميلي" البلغ من العمر 42 عاما من ولاية نورث كاورينا الأمريكية، ينتظر بسيارته عند تقاطع طرق، اصطدمت به سيارة مسرعة، مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في الرأس، ودخوله في غيبوبة طويلة، دامت أربعة أشهر.

واستيقظ سكوت بعد أربعة أشهر، من غيبوبته وبدأ يعاني حالة من القلق الشديد والاكتئاب، دامت لعدة أشهر أخرى، قبل أن ينتابه إحساس غريب جاءه بمحض الصدفة عندما كان مع أطفاله في متجر للوحات الفنية والحرف اليدوية، حيث تملكته رغبة شديدة في ممارسة الرسم.

Man awakes from car crash with a traumatic brain injury - and a newfound talent for painting : Car salesman Scott Mele, 42, from Wilmington, North Carolina, was in a serious car crash in 2015. When he woke up, he discovered he had a talent for painting… https://t.co/hGqCt17xxe pic.twitter.com/tGSnPc9ou1 — RushReads (@RushReads) January 7, 2020

​ولدى عودته إلى المنزل، بدأ الرجل بممارسة الرسم وسرعان ما اكتشف بأن لديه موهبة فريدة، على الرغم من عدم وجود خلفية فنية سابقة لديه، بحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وقال الأطباء إن سكوت يعد واحدًا من 33 شخصًا في العالم يعانون من حالة نادرة جدا تسمى متلازمة سافان المكتسبة، والتي تحدث عندما يستيقظ المصابون بصدمات الرأس بقدرات جديدة في مجالات مثل الفن أو الموسيقى أو الرياضيات، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".