حريق في فيلا إيهاب توفيق يودي بحياة والده... والمطرب المصري يكشف التفاصيل

كشف الفنان المصري، إيهاب توفيق، تفاصيل نشوب حريق في فيلته الكائنة بمدينة نصر، والذي أسفر عن وفاة والده.

وقال إيهاب توفيق لموقع "مصراوي"، إن الحريق نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أثناء وجود والده في الطابق الثاني من الفيلا.

وأضاف إيهاب توفيق: "شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي ركضت محاولا إنقاذه لكن ألسنة اللهب والدخان الكثيف منعاني".

وأكمل: "تمكنا من الخروج من الفيلا دون وقوع إصابات شديدة بين العاملين والمقيمين داخل المكان".

وأوضح إيهاب توفيق أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي بمدفأة متواجدة في غرفة والده.

واندلع حريق هائل في وقت مبكر من صباح اليوم في فيلا الفنان إيهاب توفيق.

ودفعت الحماية المدنية بثمان سيارات إطفاء لإخماد النيران، وقد تعرض والد إيهاب توفيق لاختناق أسفر عن وفاته.