تقنية جديدة تتيح شحن الهواتف لاسلكيا في أي مكان داخل السيارة... فيديو

كشفت شركة "يانك تكنولوجيز" عن ابتكارها تقنية جديدة أطلقت عليها اسم "الشحن اللاسلكي ثلاثي الأبعاد"، تعتمد على مجموعة من أجهزة الإرسال ومضخات متطورة تزود بها السيارة، تسمح بشحن الهواتف الذكية دون الحاجة لوضعها في مكان محدد.

ويمكن استخدام هذه التقنية، بشرط أن يكون جهاز الهاتف يدعم خاصية الشحن اللاسلكي، من خلال ربط الهاتف بمحول الشحن في السيارة لاسلكيا.

وردا على أي انتقاد محتمل يتعلق بزيادة الأضرار والإشعاعات حولنا، أوضحت الشركة أن هذا الجهاز مزود بمعدات امتصاص نوعية تساوي 0.06 واط لكل كيلوغرام من موجات الراديو، وبالمقابل تطلق الهواتف المحمولة عادة 1.1 إلى 1.5 واط\كيلوغرام، بحسب ما ذكر موقع "عرب أوتو".

وتستخدم الهواتف المحمولة لواقط مثل "الواي-فاي"، بالمقابل تقول الشركة إن التقنية تعمل على موجة تردد منخفض جدا من الميغاهيرتز، حيث أن الحقل الكهربائي يقل كلما قل التردد عادة.

وأوضحت الشركة أنه على الرغم من أن الموجة التي تصدر من تقنية الشحن اللاسلكية أقوى بكثير من الهواتف، إلا أنها أقل ضررا وتأثيرا على الإنسان.

وتم الكشف عن التقنية في معرض لاس فيغاس السنوي للتكنولوجيا، حيث تم الكشف عن العديد من الابتكارات التكنولوجية الحديثة الأخرى في المعرض ذاته.