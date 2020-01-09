الكشف عن أول طائرة تاكسي بشراكة بين هونداي وأوبر... فيديو

أعلنت شركتا هيونداي وأوبر، عن شراكتهما لتطوير أول تاكسي طائرة "PAV"، وذلك في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية المقام في لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت هيونداي مواصفات المركبة الاستثنائية، كإمكانية الإقلاع والهبوط العامودي، بنظام دفع كهربائي بثمانية محركات، تمكنها من الطيران بسرعة 290كم\ساعة، وبارتفاع يتراوح بين 300 و600 متر، لمسافة تصل إلى 96 كيلومترا.

وقالت هيونداي إن التاكسي مزودة بأربعة مقاعد للركاب، بدون مقعد للسائق، فالطائرة مزودة بأجهزة الملاحة اللازمة لتجعلها ذاتية القيادة، بحسب ما ذكر موقع "عرب أوتو".

وقال جون شن، نائب الرئيس التنفيذي لقسم التنقل الجوي في شركة هيونداي: "إن رؤيتنا للتنقل الجوي الحضري ستغير نموذج التنقل في العالم، ونحن واثقون بأن شركة أوبر إليفيت هي الشريك المثالي لإتاحة منتجاتنا لأكبر عدد ممكن من الزبائن".

وكانت أوبر قد أعلنت، العام الماضي، عن اعتمادها مدينة ملبورن الأسترالية كموقع لاختبار خدمة التكاسي الطائرة المرتقبة، ومن المتوقع أن تبدأ الرحلات التجريبية في هذا العام، تمهيدا للبدء بالعمليات التجارية في عام 2023.