بسبب ساحر... سعودية تعتدي على زوجها بالحمض

ألقت السلطات السعودية القبض على زوجة أحرقت زوجها بالأسيد في محافظة صيبيا بجازان في السعودية.

وأوضح الزوج ويدعى أبو محمد عبر قناة "روتانا خليجية"، أنه اكتشف تعامل زوجته مع ساحر، ليطلب منها عدم الحديث معه مجددا وقرر مسامحتها لكنها فاجأته بفعلتها.

وقال أبو محمد إنه قام مفزوعا حينما سكبت الأسيد على جسده وأمسك بشعر زوجته وانتزع مفتاح المنزل ونجح في الخروج والذهاب للمستشفى بمساعدة الجيران.

#فيديو

لماذا أحرقت زوجها بالأسيد ؟

أبو محمد يروي قصة لـ #برنامج_ياهلا مؤلمة عن زوجته التي سكبت عليه "الأسيد" وهو نائم!! pic.twitter.com/mxmGoHQt9l — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 7, 2020

وأشار الزوج إلى أن الحروق طالت جسده بالكامل حتى الوجه والظهر.

ولا يزال الزوج يرقد في المستشفى حتى الآن حيث يعاني من حروق عميقة وسطحية وخضع لعدة عمليات جراحة.

وأضاف الرجل أن زوجته المعتدية هي الزوجة الثالثة وأنهما متزوجان من عام ونصف وهي الآن حامل في طفلهما.