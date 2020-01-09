ليوناردو دي كابريو ينقذ حياة شخص في عرض البحر... صور

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور لليوناردو دي كابريو على أثر إنقاذه رجلا من الغرق أثناء إجازته في المحيط الكاريبي بعد أن أمضى الرجل 11 ساعة في الماء.

أكدت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أن نجم هوليوود، 45 عامًا، كان على متن قارب قبالة جزيرة سانت بارتس، ولاحظ وجود الرجل بعد أن أمضى 11 ساعة وهو يحاول النجاة من الغرق، وقام بجره إلى بر الأمان.

Titanic star Leonardo DiCaprio saves drunk man 11 hours after he fell overboard in Caribbean.https://t.co/BUZVJaQG4d — 🚴‍♂️ Jassogne (@jassogne) January 9, 2020

​وحدثت الواقعة في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما كان كابريو برفقة صديقته كارميلا موروني على متن يخت، وسمع أن رجلا فرنسيا، 24 عاما، سقط من سفينة سياحية كانت تجوب المحيط.

قرر دي كابريو الانضمام لعملية البحث عن الرجل، وأدت جهوده إلى إنقاذه من موت محقق، وقام بانتشاله من عرض البحر قبيل مغيب الشمس، بحسب ما ذكرت الصحيفة.

كان يخت دي كابريو هو الوحيد الذي يبحث عن الرجل المفقود الذي واجه الموت في وسط المحيط، ووصف قبطان يخت دي كابريو عملية الإنقاذ بالناجحة، وبأن احتمال نجاحها لا يتجاوز الواحد بالألف، على حد تعبير الصحيفة.