جاستن بيبر يكشف عن إصابته بمرض خطير

جاء إعلان بيبر (25 عاما) الصادم لمحبيه، عبر منشور شاركه أمس الأربعاء، عبر حسابه على موقع "إنستغرام".
وقال بيبر: "في حين أن الكثير من الناس استمروا بالاستهزاء بي، ولكنهم فشلوا في إدراك إنني قد تم تشخيص إصابتي بمرض لايم، ليس ذلك فحسب، بل كان لدي أيضا حالة خطيرة من الإصابة بمرض مزمن أثر على وظائف الجلد والبشرة والدماغ".
وتابع: "سوف أشرح المزيد من التفاصيل في سلسلة من الفيديوهات قريبا عبر "يوتيوب"، ليتمكن جمهوري من معرفة معاناتي وكيف اجتزتها".
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While a lot of people kept saying justin Bieber looks like shit, on meth etc. they failed to realize I've been recently diagnosed with Lyme disease, not only that but had a serious case of chronic mono which affected my, skin, brain function, energy, and overall health. These things will be explained further in a docu series I'm putting on YouTube shortly.. you can learn all that I've been battling and OVERCOMING!! It's been a rough couple years but getting the right treatment that will help treat this so far incurable disease and I will be back and better than ever NO CAP
وأشار جاستن بيبر إلى أنه مر عامان تقريبا على إصابته بالمرض، وأن حصوله على العلاج المناسب ساعده في العلاج، وأنه سيعود أفضل من أي وقت مضى.
ويتم تشخيص ما يقرب من 300 ألف أمريكي بمرض "لايم" سنويا، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وفي حال عدم توفير علاج لها، فإن عدوى "لايم" من الممكن أنت تنتشر في المفاصل والقلب والجهاز العصبي، بحسب مركز السيطرة على الأمراض، ما يؤدي إلى تورم وآلام في المفاصل.
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