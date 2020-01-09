جاستن بيبر يكشف عن إصابته بمرض خطير

كشف المطرب الكندي الشهير، جاستن بيبر لجمهوره، عن إصابته بمرض خطير هو "لايم"، الذي تسببه البكتيريا التي تحملها حشرات القراد عادة.

جاء إعلان بيبر (25 عاما) الصادم لمحبيه، عبر منشور شاركه أمس الأربعاء، عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

وقال بيبر: "في حين أن الكثير من الناس استمروا بالاستهزاء بي، ولكنهم فشلوا في إدراك إنني قد تم تشخيص إصابتي بمرض لايم، ليس ذلك فحسب، بل كان لدي أيضا حالة خطيرة من الإصابة بمرض مزمن أثر على وظائف الجلد والبشرة والدماغ".

وتابع: "سوف أشرح المزيد من التفاصيل في سلسلة من الفيديوهات قريبا عبر "يوتيوب"، ليتمكن جمهوري من معرفة معاناتي وكيف اجتزتها".

وأشار جاستن بيبر إلى أنه مر عامان تقريبا على إصابته بالمرض، وأن حصوله على العلاج المناسب ساعده في العلاج، وأنه سيعود أفضل من أي وقت مضى.

ويتم تشخيص ما يقرب من 300 ألف أمريكي بمرض "لايم" سنويا، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وفي حال عدم توفير علاج لها، فإن عدوى "لايم" من الممكن أنت تنتشر في المفاصل والقلب والجهاز العصبي، بحسب مركز السيطرة على الأمراض، ما يؤدي إلى تورم وآلام في المفاصل.