إيهاب توفيق يقيم صلاة الجنازة على والده بعد صدور تصريح الدفن

من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والد المطرب المصري، إيهاب توفيق، اليوم الخميس، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تصريح الدفن الخاص به.

وانتهى نقيب الممثلين المصريين، الدكتور أشرف زكي، من إجراءات تصريح الدفن الخاص بوالد الفنان إيهاب توفيق، بعدما بذل مجهودا كبيرا في التواصل مع النائب العام المصري لإنهاء إجراءات تصريح الدفن، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

وتقام صلاة الجنازة عقب صلاح المغرب من مسجد السلام في مدينة نصر، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتأجل موعد جنازة والد إيهاب توفيق، بسبب ضرورة الحصول على موافقة النائب العام على دفنه، وذلك لوجود شبهة جنائية، لأن الوفاة ناجمة عن حريق في المنزل.

وتوفي والد إيهاب توفيق، اليوم الخميس، إثر نشوب حريق في فيلته الكائنة بمدينة نصر.

وقال إيهاب توفيق: "شاهدت الأدخنة تتصاعد من الطابق الأول، حيث يقيم والدي وركضت محاولا إنقاذه لكن ألسنة اللهب والدخان الكثيف منعاني"، بحسب تصريحاته لموقع "مصراوي".

وأكمل: "تمكنا من الخروج من الفيلا دون وقوع إصابات شديدة بين العاملين والمقيمين داخل المكان".

وأوضح إيهاب توفيق أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي في مدفأة موجودة في غرفة والده.

واندلع حريق هائل، في وقت مبكر من صباح اليوم، في فيلا الفنان إيهاب توفيق.

ودفعت الحماية المدنية بثماني سيارات إطفاء لإخماد النيران، وقد تعرض والد إيهاب توفيق لاختناق أسفرعن وفاته.

وفي ذات السياق، عزت الصفحة الرسمية للمطرب إيهاب توفيق على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، الفنان المصري في وفاة والده.

وكتبت: "تتقدم إدارة الصفحة بخالص العزاء في الفقيد الغالي والد الفنان إيهاب توفيق وتنعي الفقيد بمزيد من الحزن والأسى وتطلب له من الله العفو والغفران ويلهم الفنان إيهاب توفيق وأسرته الصبر والسلوان".