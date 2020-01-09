فيفي عبده تحدث ضجة بسبب تعليقها على طلاق أصالة نصري

أحدثت الفنانة المصرية، فيفي عبده، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموجة من الانتقادات ضدها، بسبب تعليقها على طلاق المطربة السورية، أصالة نصري.

وعلقت عبده بـ"إيموشن حب"، على إعلان أصالة عن طلاقها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، لتنهال عليها التعليقات التي تهاجمها، مندهشة من موقفها وتعليقها الإيجابي على إعلان الإنفصال، خاصة أنها حالة طلاق وليست مناسبة سعيدة، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وعلق بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، موضحين لفيفي عبده أن أصالة طلقت ولم تنجب، وتساءلوا: "إنتي فرحانة ولا إيه؟"، "تعليقك قتلني ضحك يا فوفة".

يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وشاركت أصالة صورة مع "العريان" عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، علقت عليه قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي".

وكانت الشكوك تحوم حول انفصال الفنانة من سلسلة تصرفات، بدايتها حين تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا لأصالة، وهي تبكي على خشبة المسرح في الرياض، خلال غنائها أغنيتها "ذاك الغبي".

وعادت أصالة من جديد لتثير الانتباه بتصرف جديد، فبعد سلسلة من الكليبات الغنائية التي قدمتها أصالة مع زوجها المخرج طارق العريان على مدار سنوات ماضية، قررت أخيرا التخلي عنه في كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "شامخ"، والذي تستعد لطرحه قريبا.