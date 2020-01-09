عرض نانسي عجرم على الطبيب الشرعي

أصدرت القاضية غادة عون، اليوم الخميس، قرارات جديدة في قضية حادثة منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، المتعلقة بقتل اللص على يد زوجها، فادي الهاشم، بعد اقتحامه بيتهم صباح الأحد 5 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وجاء ذلك، بعد طلب تقدم فيه وكيل عائلة القتيل، قاسم الضيقة، يتضمن طلب التوسع بالتحقيق في الدعوى المقامة من قبلهم ضد الهاشم، وشملت القرارات ما يلي، بحسب ما ذكره موقع "إي تي بالعربي":

- التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال فادي الهاشم.

- تفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعي عليه والعمال في منزل المدعى عليه.

- سحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد.

- التحقق من موضوع إصابة نانسي عجرم، زوجة المدعى عليه والاستماع إلى أقوالها بهذا الخصوص وعرضها على طبيب شرعي.

- الكشف على منزل المدعى عليه وبيان موقع الخروج منه وما إذا كان المغدور قد دخل بالفعل إلى ممر غرفة الأولاد كما يظهر بالفيديو.

- استدعاء زوجة القتيل وبيان كل ما في شأنه التحقيق مجددا.

هذا وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في "نيو سهيلة" في لبنان، قد تعرضت لحادث سطو، فجر الاثنين الماضي، نفذه أحد الأشخاص، سوري الجنسية.

وتواصل السلطات اللبنانية التحقيق في الحادث، الذي تقول تقارير أمنية، أن زوج نانسي عجرم، قتل الشخص، الذي اقتحم الفيلا، لمحاولة سرقتها، بينما تشير تقارير إخبارية أخرى إلى أن هناك رواية أخرى للحادث، ربما تكشف عنها التحقيقات، وتزعم أن الرجل كان يعمل لدى العائلة في وقت سابق.

وتقدمت نانسي عجرم بواجب العزاء لأهل القتيل، مؤكدة أنها وزوجها فادي الهاشم لم يرغبان في أن تتطور الأمور لهذا الحد، نافية أن يكون اللص سبق له العمل في منزلها.

وعن إصابة ساقها، أوضحت نانسي أنها من هول الموقف، اكتشفت وجود الدماء ‏على ساقها، لكنها لا تعرف كيف ولا متى أصيبت.‏