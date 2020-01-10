القبض على رجل ينتحل شخصية شرطي قبل اعتدائه على امرأة في الطريق... فيديو

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل في مقاطعة جيفرسون بعد انتحاله شخصية شرطي، ومحاولته ابتزاز امرأة كانت تقود سيارتها في أحد شوارع المدينة.

أبرز الرجل هوية الشرطي المزورة للسائقة، ولكنها لم تعطه وثائقها، لأن الرجل لم يبلغها بالمخالفات التي قامت بارتكابها.

وبعد نقاش طويل بينهما شكت المرأة بأن الرجل مخادع، وليس شرطيا حقيقيا، كما صرحت لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، وقامت بالتبليغ عنه فورا.

ووصل رجال الشرطة الحقيقيون قبل أن يتمكن الرجل من الهرب، وتم إلقاء القبض عليه بتهمة انتحال شخصية رجل أمن، ولم يتم الإعلان عن الجرائم التي قد قام بارتكابها على هذا الأساس.