مشاهير يدعمون الأمير هاري والأميرة ميغان بعد قراراهما التخلي عن مهامهما الملكية

تباينت ردود فعل المشاهير بعد إعلان الأمير هاري والأميرة ميغان ماركل نيتهما التخلي عن واجباتهما الملكية وتقسيم وقتهما بين المملكة المتحدة والقارة الأمريكية.

فأعرب العديد من المشاهير عن دعمهم لميغان ماركل، حيث علقت جميلة جميل بطلة فيلم "ذا غود بالاس"، قائلة إنه قرار مؤسف.

And that folks, is what power looks like. 👑 https://t.co/2uLihXRnsn — Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) January 8, 2020

​بدورها غردت بيت ميدلر قائلة: "يا لها من قصة حزينة. لقد تعرضت ميغان ماركل للمضايقات حتى لم تعد تحتمل البقاء في منصبها".

What a sad story. They hounded and bullied her until it was no longer tenable to stay, just like Diana. They'll never learn until it hits them in the wallet. I hope she bankrupts them all.

Prince Harry and Meghan to ‘Step Back’ From Royal Family https://t.co/SsNiyDQv2N — Bette Midler (@BetteMidler) January 8, 2020

​وفي محاولة لتقديم الدعم لصديقتها ماركل، شاركت الممثلة جانينا غافانكار، إعلان الزوجين بالتخلي عن مهامها الملكية على التويتر.

So proud to have taken the Christmas photo for one of my best friends and her family. Here’s the original that was sent out. pic.twitter.com/75aGNPR88X — janina gavankar (@Janina) December 25, 2019

​وشملت قائمة المشاهير المتضامنين مع ماركل والذين من المتوقع أن يعلقوا على الخبر قريباً، خبيرة الأزياء جيسيكا مولروني، والمصممة نيشا نونو، وبطلة التنس سرينا وليامز، والممثلة آبيغيل سبنسر، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وطلبت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، يوم أمس الخميس، تشكيل فريق عمل لبحث قرار الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، التخلي عن صفتهما الملكية والاتجاه "للاستقلال المادي".

وتنازل الزوجان عن دورهما كـ"عضوين رفيعي المستوى"، وتمت إزالة تمثالي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، من الجزء الخاص بالعائلة الملكية البريطانية في متحف مدام توسو للشمع في العاصمة البريطانية لندن، في أول إجراء، بعد إعلان اعتزامهما التخلي عن صفتهما الملكية.