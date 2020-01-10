ميكروويف معكوس يبرد المشروبات في 3 دقائق... فيديو

تم الكشف في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس عن جهاز مايكرويف معكوس، أي أنه يحتاج لدقائق قليلة لتبريد المشروبات، وتم عليه إطلاق اسم "جونو".

ويحتاج عادة تبريد المشروبات لوقت طويل نسبياً في الثلاجة، لكن هذا ابتكار جديد يحل المشكلة، من خلال تبريد السوائل في 3 دقائق فقط.

يقوم الجهاز بعملية تبريد المشروبات بسرعة باستخدام تكنولوجيا الطاقة الحرارية، سواء أكنت زجاجة من العصير أو كوباً ساخناً من القهوة.

وصرحت شركة ماتريكس المصممة لهذا المنتج لصحيفة "واين نيوز" الأمريكية "يمكن لجهاز جونو فعل أكثر من مجرد تبريد زجاجة العصير، بل يمكن أن يبرد القهوة الساخنة، ويحول الشاي الساخن إلى شاي مثلج، ويبرد الصودا في العلبة مباشرة".

​ويمكن استخدام الجهاز ببساطة، عن طريق وضع الشراب المراد تبريده في الجهاز، وإغلاق الغطاء، والضغط على أحد أزرار التبريد وفقاً للوقت المطلوب للتبريد، وفي غضون دقائق، سيتغير شريط الضوء الموجود على الجهاز من الأحمر إلى الأزرق، مما يشير إلى أن المشروب قد وصل إلى درجة الحرارة المرغوبة.

وتم الكشف عن التقنية في معرض لاس فيغاس السنوي للتكنولوجيا، حيث تم الكشف عن العديد من الابتكارات التكنولوجية الحديثة الأخرى في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس.