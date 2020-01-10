راغب علامة يوجه تحية لزوج أحلام ويقول لها: أنا وأنت مثل العرسان اليوم... فيديو

وجه الفنان اللبناني راغب علامة تحية إلى زوج الفنانة الإماراتية أحلام، وأشاد بإطلالتها خلال حفل غنائي في دبي.

قام علامة بتقديم أحلام إلى جمهور الحفل المقام بمنطقة "سيتي ووك" في دبي في نهاية وصلته الغنائية مشيدا بإطلالتها وجمالها، قبل أن يمازحها قائلا "أنا كتير بحب زوجك وبوجه له التحية، لكننا مثل العرسان اليوم"، إشارة لارتدائها فستانا أبيض اللون وارتدائه بذلة سوداء خلال الحفل، كما نقل موقع "سيدتي".

يذكر أن الحفل يأتي ضمن جولة يقوم بها أعضاء لجنة تحكيم الموسم الخامس من "ذا فويس"راغب علامة وأحلام ومحمد حماقي وسميرة سعيد، إلى جانب المواهب التي تمكنت من الوصول إلى المراحل النهائية من البرنامج.