طالب في الـ17 من عمره يكتشف كوكبا جديدا بصفات نادرة... فيديو

اكتشف القمر الصناعي "TESS" التابع لوكالة "ناسا"، كوكبا خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجمين بدلاً من نجم واحد، وقد تم التعرف عليه من قبل متدرب في المدرسة الثانوية لا يتجاوز عمره 17 عاما.

لكن حجم الكوكب الذي تم اكتشافه حديثًا، أكبر بـ6.9 مرة من حجم الأرض، أي بحجم زحل تقريبا، ما يجعله بنسبة كبيرة غير صالح للعيش.

ويُعرف الكوكب الجديد باسم "TOI 1338 b"، وهو الكوكب الوحيد المعروف في نظام "TOI 1338"، الذي يقع على بعد 1300 سنة ضوئية عن الأرض في مجموعة "Pictor"، التي تدور كواكبها حول نجومها كل 95 يوما، بحسب ما ذكر موقع "cbsnews".

يدور النجمان كل منهما حول الآخر كل 15 يوما، وأحدهما أكبر بحوالي 10 في المئة من شمسنا، بينما الآخر هو أكثر برودة، وحجمه فقط ثلث حجم الشمس.

وقال وولف كوكير الطالب ذو الـ17 عام "كنت أبحث في البيانات عن كل شيء، كان المتطوعون يصفون هذا النظام بأنه ثنائي ويتفوق على نظام المجموعة الشمسية، حيث يدور نجماه حول بعضهما البعض ومن وجهة نظرنا، يتفوق كل منهما على الآخر في كل مدار، وبعد حوالي ثلاثة أيام من التدريب، رأيت إشارة من نظام يسمى TOI 1338. في البداية اعتقدت أنه كان كسوف نجمي، لكنه كان تقديرا خاطئًا، واكتشفنا في النهاية أنه كوكب".

لقد تم وضع علامة على النظام على أنه ثنائي الكسوف من قبل وكالة "ناسا"، حيث يدور نجماه حول بعضهما البعض ويخفي بعضهما البعض من زاوية رؤيتنا.