رسالة من أصالة بعد إعلان طلاقها رسميا

حرصت الفنانة السورية، أصالة نصري، على توجيه رسالة إلى جمهورها ومحبيها، بعد إعلان طلاقها رسميا من زوجها المخرج والمنتج طارق العريان.

وطمأنت أصالة كافة متابعيها على موقع "تويتر"، بشأن حالتها النفسية، بعد طلاقها، قائلة لهم: "كلي امتنان لمحبتكم ودفء مشاعركم وطيب كلماتكم، شكرا لكل قلب احتواني، وأعتذر من من بكى منكم علي، أو من أجلي".

وتابعت: "وأصدقكم أنني لا مخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قوية، أتنفس بشكل طبيعي ولايسرح خيالي، لم تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدلت بعض الأماكن".

كلّي إمتنان لمحبّتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻شكراً لكلّ قلب احتواني ، وأعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ ، أو منّ أجلي ،وأصّدُقُكُمّ أنّني لامخذولة ولا مكسوره ، ولست ضعيفة أنا قويّة ، أتنفّس بشكل طبيعي ولايسرح خيالي ، لمّ تنطفئ في عيني الحياة ، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن. — Assala (@AssalaOfficial) January 9, 2020

​يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت قبل أيام، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وشاركت أصالة صورة مع "العريان" عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، علقت عليه قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي".

وكانت الشكوك تحوم حول انفصال الفنانة من سلسلة تصرفات، بدايتها حين تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا لأصالة، وهي تبكي على خشبة المسرح في الرياض، خلال أدائها أغنيتها "ذاك الغبي".

وعادت أصالة من جديد لتثير الانتباه بتصرف جديد، فبعد سلسلة من الكليبات الغنائية التي قدمتها أصالة مع زوجها المخرج طارق العريان على مدار سنوات ماضية، قررت أخيرا التخلي عنه في كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "شامخ".