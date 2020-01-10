"تغريدة عنصرية"... ما قالته هيفاء وهبي لنانسي عجرم يثير غضب الآلاف

تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إلى هجوم من جانب الآلاف، عبر حسابها على موقع "تويتر"، بسبب تغريدة علقت فيها على نجاة نانسي عجرم وأسرتها من واقعة سرقة منزلها.

وكانت وهبي غردت قائلة لعجرم: "ألف حمد لله على سلامتك حبيبتي، إنت وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر، ويا ريت كل هالأشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان".

وذكرت تقارير، أن اللص الذي حاول سرقة فيلا نانسي عجرم، سوري الجنسية.

الف حمدلله على سلامتك حبيبتي @NancyAjram

انتي وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر 🙏🏻

ويا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان ! — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) January 5, 2020

وأثارت تغريدة هيفاء وهبي غضب الآلاف عبر موقع التغريدات الشهير، واعتبروها أنها تحمل نزعة عنصرية، وكان من أبرز المهاجمين لها، الممثل والكاتب السوري طلال مارديني، الذي عبر عن غضبه من تغريدة المطربة اللبنانية.

ورد مارديني على هيفاء وهبي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "بوعدك انو رح يفلّو، وبوعدك يا ست إذا لا سمح الله دار الزمن ما رح نقلكن فلو، نحنا هيك تربينا بعاد عن العنصرية، ويا ست حابب قلك شي إنو إباحيتك المعروفة كمان اسمها إجرام، وتحويل اللي بياكل حق عمالو والقاتل والمجرم لَبطل إجرام".

قصدك السوريين؟ — Yazan Muhanna (@Yazen_syrian) January 5, 2020

عالطالعة و النازلة عّم تسيئوا للسوريين بدون ذرة إحساس بالإنسانية تجاه هالشعب المعتر يلي عاش عشر سنين حرب و شاف كل أنواع البشاعة ... مو مجبورين تحبونا و لا مجبورين تتحملونا .. بس ما فيكم تضلوا تسبوا بدون رادع دائماً في خط رجعة . — reem nasr aldeen (@reemnasr22) January 7, 2020

جملتك عنصرية حتى لو قصدك المجرمين بشكل عام. ما في حد بيدعي المجرمين يطلعو من بلده لانه كل دولة فيها مجرمين، بالمنطق يعني، إلا لما يكون الهدف عنصري.

ممكن تحكي لازم يتعاقبو، لازم القانون يكون الهم بالمرصاد..الخ

بس لما نحكي لازم يطلعو لبرة.. لوين يعني بدك يروحو؟ :) للمخيمات مثلاً؟ — Ala Hamdan | الاء حمدان (@AlaHamdann) January 6, 2020

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في "نيو سهيلة" في لبنان، قد تعرضت لمحاولة سرقة، فجر الأحد الماضي، من قبل محمد حسن موسى، سوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل السارق على الفور على يد فادي الهاشم.