محمد رمضان يدخل بسيارته الفارهة إلى المسرح بأول حفلاته في دبي... فيديو

واستهل رمضان حفله الذي أقيم في مركز التجارة العالمي، بسيارته الفارهة على خشبة المسرح، وذلك قبل أن يؤدي أغنية "نمبر وان".
بسيارته الفارهة على المسرح 😎 #محمد_رمضان يستهل حفله في دبي بعرض قوي #الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/ObpHIRjRyP— صحيفة الرؤية (@Alroeya) January 10, 2020
#محمد_رمضان يبدأ حفله المنتظر في دبي بأغنيته الشهيرة "نامبر وان"#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/Qau9iD9ua4— صحيفة الرؤية (@Alroeya) January 10, 2020
وقدم محمد رمضان مع سعد لمجرد في الحفل ولأول مرة على المسرح، أغنيتهما "إنساي"، التي تقترب من حصد 200 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.
#سعد_لمجرد و #محمد_رمضان يقدمان أغنية "إنساي" على المسرح لأول مرة من حفلهما الليلة في #دبي @saadlamjarred1 @Mohamed_Ramadan @sayidatynet pic.twitter.com/uYwgIQyNCI— مجلة سيدتي (@sayidatynet) January 10, 2020
الفنان #سعد_لمجرد يعلن عن فيلم قريباً مع الفنان #محمد_رمضان، ورمضان يناديه بصديق العمر من حفلهما الليلة في #دبي@saadlamjarred1 @Mohamed_Ramadan @sayidatynet pic.twitter.com/KfGzAzhV1e— مجلة سيدتي (@sayidatynet) January 10, 2020
وأعلن لمجرد عن مفاجأة في الحفل، وهي إعلانه قريبا عن فيلم سينمائي يجمعه بمحمد رمضان، ويقوم الأخير بمناداته بـ"صديق العمر".
نسرين عبد الفتاح زوجة الفنان #محمد_رمضان تتفاعل مع أغنياته ضمن حفله الليلة برفقة الفنان #سعد_لمجرد في #دبي @Mohamed_Ramadan @sayidatynet pic.twitter.com/ELYWMr3raY— مجلة سيدتي (@sayidatynet) January 10, 2020
وكان من بين الموجودين في حفل دبي، نسرين عبد الفتاح، زوجة محمد رمضان، التي تفاعلت مع أغنياته وهو برفقة سعد لمجرد.
يشار إلى أن محمد رمضان أحيا خلال الفترة الأخيرة، حفلات غنائية في السعودية والمغرب ومصر، وذلك بعد نجاح أغنياته المنفردة على موقع "يوتيوب"، ومنها "نمبر وان" و"مافيا" و"الملك" و"القمر".
صور للاسطورة #محمد_رمضان 🎻— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) January 10, 2020
مع اهل الصحافة و الاعلام لحفل الليلة المقام في مركز دبي التجاري العالمي 🔥@Mohamed_Ramadan @dubai_calendar pic.twitter.com/GPSyiMo9DI
ومن ناحية أخرى، يستكمل رمضان تصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية "البرنس"، الذي من المقرر أن يشارك به في سباق دراما شهر رمضان 2020.
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