محمد رمضان يدخل بسيارته الفارهة إلى المسرح بأول حفلاته في دبي... فيديو

انطلق منذ قليل، أول حفل غنائي للفنان المصري، محمد رمضان، في إمارة دبي الخليجية، والذي يشاركه فيه، المطرب المغربي، سعد لمجرد.

واستهل رمضان حفله الذي أقيم في مركز التجارة العالمي، بسيارته الفارهة على خشبة المسرح، وذلك قبل أن يؤدي أغنية "نمبر وان".

بسيارته الفارهة على المسرح 😎 #محمد_رمضان يستهل حفله في دبي بعرض قوي #الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/ObpHIRjRyP — صحيفة الرؤية (@Alroeya) January 10, 2020

وقدم محمد رمضان مع سعد لمجرد في الحفل ولأول مرة على المسرح، أغنيتهما "إنساي"، التي تقترب من حصد 200 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" للفيديوهات.

وأعلن لمجرد عن مفاجأة في الحفل، وهي إعلانه قريبا عن فيلم سينمائي يجمعه بمحمد رمضان، ويقوم الأخير بمناداته بـ"صديق العمر".

وكان من بين الموجودين في حفل دبي، نسرين عبد الفتاح، زوجة محمد رمضان، التي تفاعلت مع أغنياته وهو برفقة سعد لمجرد.

يشار إلى أن محمد رمضان أحيا خلال الفترة الأخيرة، حفلات غنائية في السعودية والمغرب ومصر، وذلك بعد نجاح أغنياته المنفردة على موقع "يوتيوب"، ومنها "نمبر وان" و"مافيا" و"الملك" و"القمر".

صور للاسطورة #محمد_رمضان 🎻

مع اهل الصحافة و الاعلام لحفل الليلة المقام في مركز دبي التجاري العالمي 🔥@Mohamed_Ramadan @dubai_calendar pic.twitter.com/GPSyiMo9DI — 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) January 10, 2020

ومن ناحية أخرى، يستكمل رمضان تصوير أحدث مسلسلاته التلفزيونية "البرنس"، الذي من المقرر أن يشارك به في سباق دراما شهر رمضان 2020.