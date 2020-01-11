اليابان تطلب من "الإنتربول" إصدار مذكرة بحق زوجة كارلوس غصن

كشفت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت، عن طلب السلطات من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" إصدار مذكرة بحق زوجة كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق لوضعها على قوائم المطلوبين.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، إذا صدرت المذكرة بحق كارول زوجة غصن فمن شأن ذلك تقليص فرص سفر الزوجين إلى خارج لبنان، وكان "الإنتربول" قد أصدر بالفعل مذكرة اعتقال بحق غصن.

وقالت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية ووسائل إعلام يابانية أخرى نقلا عن مصادر لم تذكرها بالاسم، إن اليابان قدمت الطلب يوم الخميس.

وكان ممثلو ادعاء يابانيون أصدروا يوم الثلاثاء مذكرة اعتقال بحق زوجة غصن لاتهامها بالشهادة الزور، في الوقت الذي كثف فيه المسؤولون الجهود لإعادة كارلوس غصن حتى يمثل للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

وكان غصن الرئيس السابق لتحالف "نيسان ورينو وميتسوبيشي"، قد فر من اليابان إلى لبنان الذي قضى فيه سنوات طفولته، وذلك بعد إخلاء سبيله انتظارا لمحاكمته في اتهامات بالتربح وخيانة الأمانة واختلاس أموال من الشركة. وينفي غصن جميع الاتهامات.

وأثار فراره المثير الشهر الماضي توترا بين اليابان ولبنان حيث ظهر غصن في مؤتمر صحفي استمر ساعتين يوم الأربعاء لانتقاد النظام القضائي الياباني مما دفع وزيرة العدل باليابان إلى إصدار رد علني نادر وحاد.

وأكد ألبرت سرحان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في بيان أمس الجمعة إن لبنان، الذي لم يبرم اتفاقية مع اليابان لتسليم المتهمين، قد يسقط منع غصن من السفر ما لم تصل ملفات قضيته من اليابان في غضون 40 يوما.