الدفاع المدني الأردني مستمر في عملية إنقاذ صعبة لشاب جرفته السيول.. فيديو وصور

تواصل قوات الدفاع المدني الأردني، عملية إنقاذ شاب جرفته السيول في محافظة الزرقاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني في الأردن، إن الفرق المتخصصة في الإنقاذ والغطس وفريق البحث والإنقاذ الدولي ما زالت تقوم بعمليات البحث والتفتيش.

قال الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني أن الفرق المتخصصة من الإنقاذ والغطس وفريق البحث والإنقاذ الدولي لا زالت تقوم بعمليات البحث والتفتيش عن الشاب العشريني الذي جرفته المياه في سيل وادي القمر في محافظة الزرقاء .https://t.co/XRD7f7Z88W pic.twitter.com/1rYP0BqAJh — الدفاع المدني الاردني (@JoCivilDefense) January 10, 2020

وأوضح الناطق أنه تم توزيع عشر مجموعات عمل، تضم فرق غطس وإنقاذ من عدد من مديريات الدفاع المدني في البلاد بالإضافة إلى فريق البحث والإنقاذ الدولي.

وأشار الناطق الإعلامي إلى أن عدد الأشخاص في الفرق المختلفة، يزيد على 250 شخصا، وجميعهم مجهزون بمعدات بحث وإنقاذ متخصصة.

جانب من عمليات البحث عن الشاب المفقود بمنطقة وادي القمر في محافظة الزرقاء pic.twitter.com/kyHVrGhpPG — الدفاع المدني الاردني (@JoCivilDefense) January 10, 2020

وأكد الناطق على أن هذه الفرق "تبذل جهودا مضنية في عمليات البحث والتمشيط والتفتيش للعثور على الشخص المفقود، على الرغم من الصعوبات التي تواجههم نتيجة سرعة جريان المياه ووجود الطمي والحفر العشوائية والمسافة الطويلة للسيل".

عمليات البحث والتفتيش لازالت مستمره عن الشاب المفقود في سيل وادي القمر بمحافظة الزرقاء pic.twitter.com/6UzhujOVnr — الدفاع المدني الاردني (@JoCivilDefense) January 10, 2020

وكشفت تقارير محلية أردنية أن الشاب المفقود، كان يقود سيارته في منطقة عبور جسر، وداهمته المياه وجرفت المركبة إلى الوادي.

وصعد الشاب أعلى السيارة، طالبا المساعدة، إلا أن مياه السيل جرفته.