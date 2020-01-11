الكشف عن مكالمة "غير مسبوقة" بين الملكة إليزابيث وحفيدها هاري

في مخالفة للقواعد الملكية، قامت الملكة إليزابيث بالاتصال هاتفيا بنفسها بحفيدها الأمير هاري، لسؤاله عما إذا كان هو وزوجته ميغان ميركيل سينضمان إلى بقية أفراد العائلة الملكية للاحتفال بأعياد الميلاد.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، لا تقوم الملكة بالاتصال هاتفيا بأي فرد، حتى أفراد عائلتها، ما يجعل من المكالمة الهاتفية المقصود أمرا "غير مسبوق".

وبحسب التقرير التزم هاري الصمت بشأن ترتيباته لقضاء احتفالات أعياد الميلاد، ولدى تلقيه المكالمة قضى يومين قبل أن يخطر جدته برفض اقتراح الاحتفال بأعياد الميلاد في قصر "ساندرينغام".

Harry said what he said.

His mum would be proud. #HarryandMeghan pic.twitter.com/DA6ynFNrkK — Holly Robinson Peete (@hollyrpeete) January 10, 2020

وفضل دوق ودوقة ساسكس الانطلاق إلى كندا وبرفقتهما طفلهما آرتشي، في عطلة استمرت سبعة أيام.

وأثيرت العديد من الأنباء عن "عدم اتفاق" هاري مع أخيه ويليام، ليقرر هاري وميغان اتخاذ قرار الانفصال عن الأسرة المالكة.

وأفادت الأنباء بأن الأمير هاري وميغان كانا يخططان، منذ مايو/أيار الماضي، للابتعاد عن العائلة المالكة، حتى أنهما قضيا إجازة أعياد الميلاد في عزلة عن بقية العائلة الملكية

وعلمت الملكة بالأمر وأخطرت حفيدها برغبتها مناقشة القرار معه، إلا أن قرار هاري وزوجته انتشر قبل تنفيذ رغبة الملكة.

Britain's Queen Elizabeth II has marked the start of the decade with a new formal photograph of her and the first three heirs to the throne: son Prince Charles, grandson Prince William and great-grandson Prince George. https://t.co/MVCOO9u4Ne pic.twitter.com/k8xnpK7hAz — ABC News (@ABC) January 4, 2020

وأوضح كبار المساعدين الملكيين أن الملكة تأذت بشدة من تصرفات حفيدها، في حين كان رد فعل أفراد الأسرة الآخرين الغضب من ميغان ميركل، ما يصعب من عودتها للبيت الملكي.

وطلبت الملكة إليزابيث من الموظفين لديها العمل مع دوق ودوقة ساسكس لإيجاد حل خلال الأيام القليلة المقبلة.