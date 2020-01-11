انهيار محمد منير أثناء تشييع جنازة مدير أعماله... صور

دخل المطرب المصري محمد منير، في نوبة بكاء حاد أثناء تشييع جنازة، صديقه ومدير أعماله، محمود أبا اليزيد، الذي توفي بعد صراع مع المرض.

وبدا "منير" متأثرا بشدة، خلال تشييع جثمان صديقه ومدير أعماله، الشهير بـ"محمود منير"، من مسجد الحصري، في مدينة السادس من أكتوبر، في العاصمة المصرية القاهرة.

ولم يكن محمود منير مقربا من المطرب الشهير، كونه مدير أعماله فحسب، بل كان أيضا زوج شقيقته.

ووصل محمد منير، إلى مستشفى دار الفؤاد، في السادسة من صباح اليوم السبت، للوقوف على غسل جثمان الراحل، وترتيب مراسم الجنازة.

بكاء محمد منير أثناء تشييع جثمان ابن عمه ورفيق رحلته الفنية محمود ابا يزيد 📸

اليوم السابع| https://t.co/WyRskcDTak pic.twitter.com/dKikZoRsEB — أخبارك.نت (@akhbarak) January 11, 2020

وكان من أبرز المشاركين في تشييع الجنازة، الإعلامي المصري، محمود سعد، والشاعر المصري، أيمن بهجت قمر

وحرص محمد منير على نعى مدير أعماله، بهذه الكلمات عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: " إنا لله وإنا اليه راجعون، افتقدت اليوم زوج شقيقتي ومدير أعمالي محمود أبا يزيد.. الذي كان له تاثير كبير في كل خطواتي الفنية وكان مثالا للتفاني والإخلاص، وكان محبوبا من الوسط الفني".

وتابع: "رحمك الله رحمة واسعة، و أعانني الله بالاستمرار في مسيرتي، أعزي نفسي وكل المحبين للمرحوم محمود الشخصية المحبوبة، وأسكنه الله فسيح جناته".

وأعلن منير أن العزاء سيكون في مسجد الشرطة بالشيخ زايد يوم الاثنين 13 يناير/ كانون الثاني الجاري.

يشار إلى أن محمد منير اعتذر عن عدم إحياء حفله في ليلة رأس السنة، بسبب إصابته بوعكة صحية.