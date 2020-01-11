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    عرض هواتف سامسونغ غالاكسي فولد (Samsung Galaxy Fold) في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة 20 فبراير/ شباط 2019

    صور مسربة تكشف... هاتف "سامسونغ" القابل للطي الجديد يشبه علبة الماكياج

    © REUTERS / Henry Nicholls
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    سيكون هاتف "سامسونغ" القابل للطي الجديد، المعتزم طرحه في وقت لاحق من العام الحالي، موجها للمستهلكين من النساء على وجه التحديد، وذلك وفقا لتسريبات وتقارير جديدة.

    وكشف موقع "أجونيوز" الإخباري الكوري، أن التفاصيل الأساسية للهاتف الجديد، تم عرضها في معرض "CES"، الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس الأمريكية الأسبوع الحالي، وذلك في اجتماع سري عقدته "سامسونغ" مع شركائها في الصناعة.

    وبحسب صور جديدة مسربة، فإن هاتف "سامسونغ" القابل للطي الجديد، يحمل اسم "غلاكسي بلوم"، وتم تصميم هيكله الخارجي على شكل علبة "الماكياج" التى يمكن طيها، وهو ما يجعل الشركة الكورية الجنوبية تراهن على جذب مستخدمات فى العشرينيات من أعمارهن عبر طرح هذا الهاتف.

    وتوضح الصور التي التقطت خلسة من الاجتماع السري، صور لهاتف قابل للطي مطبوع عليه زهرة.

    ولا تعلق شركة "سامسونغ" على الشائعات المحيطة بهواتفها الذكية التي تستعد لطرحها في الأسواق، ولكنها ألمحت إلى تصنيعها لهاتف جديد قابل للطي، في مؤتمر مطوريها العام الماضي.

    وأعلنت رئيسة قسم التطوير في سامسونغ موبايل، هيسون جيونغ، في المؤتمر وقتها، أن الهاتف سيكون أصغر بكثير من هاتف "غلاكسي فولد"، وهو أول هاتف قابل للطي تطرحه "عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية".

    وقالت: الشكل الجديد للهاتف لن يلائم جيبك بسهولة فحسب، بل سيغير أيضا من الطريقة التي تستخدم بها هاتفك".

    وكانت تسريبات سابقة، كشفت أن هاتف "سامسونغ" القابل للطي الجديد، سيبلغ حجمه 6.7 بوصات، عندما لا يكون مطويا. 

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    أخبار تكنولوجية, تكنولوجيا, غلاكسي, هواتف ذكية, هواتف, هاتف, سامسونغ
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