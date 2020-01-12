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09:24 12 يناير/ كانون الثاني 2020
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    نانسي عجرم مع زوجها فادي الهاشم وابنتيهما ميلا وإيلا

    مفاجآت جديدة في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم... فيديو

    © Photo / Facebook/ NancyAjram
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    كشف الصحفي اللبناني سعيد حريري، آخر تطورات قضية اقتحام فيلا المطربة اللبنانية نانسي عجرم.

    وقال حريري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء أمس السبت: "تقرير الطب الشرعي أكد أنه تم إطلاق 17 طلقة على اللص".

    وتابع: "محامى زوج الفنانة نانسي عجرم برأ تصرف موكله فادي الهاشم بأنه تعرض لوهلة عصبية خاصة وأن السارق كان مقنع وبحوزته مسدس، أي يستخدم كل الأدوات التى تؤكد أنه لص".

    وعن حقيقة الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشير إلى معرفة سابقة بين عائلة نانسي عجرم واللص، أوضح الصحفي اللبناني: "الصور المتداولة مغلوطة والهدف منها التضليل".

    وكان تقرير الطب الشرعي، ذكر يوم الخميس الماضي، أن القتيل سوري الجنسية، ويدعى محمد حسن الموسى، يبلغ من العمر 33 عاما، وأصيب بـ17 طلقة نارية في أماكن متفرقة من جسده.

    وجاءت الإصابات على النحو التالي: طلقة واحدة في الساعد الأيمن، طلقتان في الكتف الأيسر، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر.

    وأكدت تقارير أن هناك اشتباها في وجود متورط آخر ساهم في قتل الشاب السوري بمنزل نانسي عجرم، إذ أن الرصاص أطلق من الأمام والخلف".

    وقال محامي عائلة الشاب القتيل في بيان، إنه بعد تفاوض شاق مع عائلة محمد الموسى، قررت العائلة استلام الجثة أمس الخميس، ودفنها في العاصمة السورية دمشق، تاركين للقضاء اللبناني أمر التحقيقات ومتابعة الدعوى عبر وكيلها القانوني، فيما تمنى محامي العائلة على الفنانة نانسي احتضان أولاد القتيل ورعايتهم.

    وفي ذات السياق، أصدرت القاضية غادة عون، قرارات جديدة بشأن الحادث، حيث طالبت فيها بتوسيع التحقيقات في القضية، وذلك من خلال الاستماع مجددا إلى المدعى عليه فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف الخلوية التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزله، وسحب الكاميرات الموجودة في المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد، والتحقيق في موضوع إصابة نانسي عجرم، والاستماع إلى أقوالها وعرضها على الطبيب الشرعي.

    وأخلى القضاء اللبناني سبيل فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، بعد نحو 3 أيام على احتجازه، مع منعه من السفر خارج لبنان لحين استكمال التحقيقات.

    وكان نهاد الهاشم، شقيق زوج الفنانة، نانسي عجرم، قد نفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، على فضائية "الحدث" أن يكون اللص المقتول قد عمل سابقا لدى نانسي وعائلتها، قائلا: "أتاسف كثيرا عند سماعي لهذا الكلام الكاذب، وأكد أن فادي ونانسي أول مرة يشاهدان اللص... ولا يوجد سابق معرفة به".

    وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في "نيو سهيلة" في لبنان، قد تعرضت لمحاولة سرقة، فجر الأحد الماضي، من قبل محمد حسن موسى، سوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل السارق على الفور على يد فادي الهاشم.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مصر, لبنان, نانسي عجرم
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